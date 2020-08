"Grillo-Conte, telefonata molto brusca". Dago-bomba, il premier sotto minaccia: "Ci metto niente...", parole pesantissime (Di lunedì 31 agosto 2020) "Si vocifera di una brusca telefonata di Beppe Grillo a Giuseppe Conte". Dagospia sgancia la bomba su Palazzo Chigi ancora "in vacanza" e apre a scenari catastrofici (per l'Avvocato foggiano, ovviamente). Il premier è riemerso dai 10 giorni di vacanza (si presume in compagnia della fidanzata Olivia Palladino) e soprattutto di silenzi per garantire al sindaco di Lampedusa Totò Martello e al governatore siciliano Nello Musumeci che li incontrerà mercoledì (con calma) per affrontare la questione sbarchi e migranti. Nel frattempo, però ci sono un altro paio di situazioni spinose su cui rischia di veder saltare la propria poltrona: in ordine cronologico, la riapertura delle scuole (con la ministra Lucia Azzolina letteralmente mandata ... Leggi su liberoquotidiano

MInghingolo : RT @max_ronchi: BRUSCA TELEFONATA DI GRILLO A CONTE: “FAI MOLTA ATTENZIONE”: CI METTO NIENTE A TAGLIARTI I FILI - MarcG_69 : RT @Libero_official: #Conte e #Grillo, Dago-bomba: 'Telefonata molto brusca'. Parole pesanti: premier sotto minaccia? #Pd #M5s https://t.c… - FsSenni : RT @max_ronchi: BRUSCA TELEFONATA DI GRILLO A CONTE: “FAI MOLTA ATTENZIONE”: CI METTO NIENTE A TAGLIARTI I FILI - CarlottaMiller_ : RT @Libero_official: #Conte e #Grillo, Dago-bomba: 'Telefonata molto brusca'. Parole pesanti: premier sotto minaccia? #Pd #M5s https://t.c… - GianniVezzani1 : RT @max_ronchi: BRUSCA TELEFONATA DI GRILLO A CONTE: “FAI MOLTA ATTENZIONE”: CI METTO NIENTE A TAGLIARTI I FILI -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Conte M5S, l’asse ritrovato Grillo-Di Maio blinda Conte e oscura Casaleggio Il Sole 24 ORE Giuseppe Conte e i migranti, retroscena: "No alla Lamorgese, decreti sicurezza rinviati". Un pesante sospetto

Per il premier Giuseppe Conte è meglio rimandare il decreto sicurezza che avere sul collo Giorgia Meloni (Fdi) e Matteo Salvini (Lega). Stando all'analisi di Repubblica Conte sollecitato ad una rispos ...

Regionali, da Zingaretti a Berlusconi e Salvini: nel voto di settembre il destino di leader e partiti

Berlusconi se lo terrà così com’è - non ha più la forza e la fantasia per una nuova rivoluzione e c’è da capirlo: è un grande personaggio che ha già abbondantemente dato - convinto che il,suo posto ne ...

Per il premier Giuseppe Conte è meglio rimandare il decreto sicurezza che avere sul collo Giorgia Meloni (Fdi) e Matteo Salvini (Lega). Stando all'analisi di Repubblica Conte sollecitato ad una rispos ...Berlusconi se lo terrà così com’è - non ha più la forza e la fantasia per una nuova rivoluzione e c’è da capirlo: è un grande personaggio che ha già abbondantemente dato - convinto che il,suo posto ne ...