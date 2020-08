Gravina sulla riapertura degli stadi: «Speriamo che il Cts tenga conto della nostra capacità» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale di oggi in cui sono state confermate le date per l’inizio della prossima stagione. «Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. S’è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. È una idea importante per la crescita dei nostri arbitri» Sul ritorno dei tifosi allo stadio «Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato tecnico-scientifico. Siamo in attesa di riscontri. ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Gravina sulla riapertura degli stadi: «Speriamo che il Cts tenga conto della nostra capacità» Il presidente della… - Fprime86 : RT @Spazio_J: - sportli26181512 : Figc, Gravina: 'Stadi riaperti? Cts tenga conto delle nostre capacità': 'Sulla riapertura degli stadi il Cts tenga… - Spazio_J : - sportli26181512 : De Laurentiis sulla riapertura degli stadi: 'Gravi errori a livello nazionale. Ne parleremo con Gravina': Intervenu… -