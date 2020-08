Gravina “Abbiamo chiesto a Cts limitazione tamponi e riapertura stadi” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato al Comitato Tecnico Scientifico le nostre proposte, che dovrebbero passare in esame tra oggi e domani. Quella che ci sta particolarmente a cuore è la limitazione dei tamponi, sempre con il principio del massimo rispetto della salute degli atleti, ma garantendo al contempo una maggiore flessibilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio federale a Roma. Sulla riapertura degli stadi, ha spiegato il numero uno della Figc, “siamo fiduciosi che il Comitato Tecnico Scientifico possa tener conto della nostra capacità, visto anche l'esito positivo che hanno dato non solo i protocolli, ma anche i controlli. Da quando? Dal momento in cui si riterrà opportuno riaprire gli stadi saremo tutti ... Leggi su liberoquotidiano

MedMedicine : Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' - - Italpress : Gravina “Abbiamo chiesto al CTS limitazione dei tamponi” - Italpress : Gravina “Abbiamo chiesto al Cts limitazione dei tamponi” -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Abbiamo Mancini e la Nazionale: «Il Mondiale è il mio orizzonte. La cena Lippi-Gravina? Niente di importante» Corriere della Sera