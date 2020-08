Gravi inondazioni in Turchia, 7 morti nel weekend: nel 2020 il maltempo ha messo in ginocchio il Paese [VIDEO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Gravi inondazioni hanno colpito la costa turca del Mar Nero nel corso del fine settimana, uccidendo almeno 7 persone, in base a quanto riferiscono fonti ufficiali. Forti piogge hanno distrutto strade ed edifici nella città di Dereli. Quest’anno, enormi inondazioni improvvise hanno colpito varie province della Turchia. Persino case e ville moderne sono stati inondati d’acqua nel corso del 2020. Una serie di improvvise calamità che hanno colpito il Paese, mettendo in ginocchio alcune zone e causando danni ancora non quantificati. maltempo Turchia: il Paese colpito da improvvise inondazioni VIDEOL'articolo Gravi inondazioni ... Leggi su meteoweb.eu

