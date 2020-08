Grande Fratello Vip 5, Karina Cascella opinionista al posto di Antonella Elia: "Sarei perfetta" (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Karina Cascella, nelle scorse ore, ha risposto, alle tante curiosità dei propri fan su Instagram. Ha sollevato un grosso polverone il fatto che l'ex volto di 'Uomini e Donne' si sia candidata a sostituire Antonella Elia in qualità di opinionista del 'Grande Fratello Vip 5'. Ecco le sue parole: 31 agosto 2020 18:11. Leggi su blogo

Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere…

Arriva l’ennesima rinuncia per Alfonso Signorini. Anche Paolo Brosio, infatti, da forfait riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip! Manca poco alla partenza del programma ma non si ha a ...Il 14 settembre 2020 inizia la nuova stagione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e in questi giorni stanno uscendo diverse indiscrezioni sui nomi dei concorrenti. Tra i rumors sui n ...