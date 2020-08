Grande asteroide “sfiora” la Terra, tra poche ore il passaggio ravvicinato: stesse dimensioni del meteorite esploso su Chelyabinsk (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha un diametro di circa 30 metri, come il meteorite esploso nel 2013 su Chelyabinsk, e volera’ attraverso il sistema Terra-Luna a circa 120.000 chilometri di distanza. È l’identikit di 2011 ES4, l’asteroide che domani, 1 settembre, salutera’ la Terra, senza creare un pericolo di collisione. “Non e’ un asteroide potenzialmente pericoloso perche’ e’ troppo piccolo per esserlo“, rileva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. La categoria dei potenzialmente pericolosi comprende, infatti, gli asteroidi dal diametro superiore a 140 metri che sfrecciano entro la distanza di 7,5 milioni di chilometri dalla Terra. “L’asteroide 2011 ES4 ... Leggi su meteoweb.eu

1Ultimo3 : @Terra_Pianeta Non sono informato ma non credo che sia l'asteroide ad essere di 2Km di diam. se è il cratere ad ave… - Orthodoxe : 'Non moriremo': Agenzia Spaziale Russa commenta avvicinamento di asteroide grande come grattacielo: - RadioItaliaIRIB : Russia avverte l'avvicinamento di asteroide grande come grattacielo - Notiziescientif : Asteroide grande quanto palazzo si avvicinerà domani ad un terzo della distanza tra terra e luna - RadioItaliaIRIB : Russia avverte l'avvicinamento di asteroide grande come grattacielo -