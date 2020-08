Gran Premio d’Italia: anteprima e dove vederlo (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo il Gran Premio di Belgio, la Formula Uno ritorna nel nostro paese con il Gran Premio d’Italia. Il primo dei tre Gran premi che si correranno nella nostra nazione. Si parte sulla pista di Monza dove la velocità è padrona. Lo scorso anno a trionfare fu Charles Leclerc dopo una gara combatutta contro le due Mercedes. Un apoteosi quella del monegasco che ottenne la seconda ed ultima vittoria con la Ferrari regalando un momento indelebile per tutti i tifosi della rossa. Gran Premio d’Italia: anteprima e curiosità Si correrà nell’autodromo nazionale di Monza denominato il tempio della velocità. Quella di domenica sarà l’edizione numero 91 del Gran ... Leggi su sport.periodicodaily

ScuderiaFerrari : Ecco il debrief del Gran Premio del Belgio di @marc_gene. #BelgianGP ???? #essereFerrari ?? - SkySportF1 : L'analisi di Carlo Vanzini dopo il Gran Premio del Belgio: 'Ferrari, serve un'analisi della situazione' #SkyMotori… - regionetoscana : Grande festa per la prima edizione del Gran Premio di #Formula1 della #Toscana! Il #13settembre nell'autodromo del… - marconardex64 : RT @regionetoscana: Grande festa per la prima edizione del Gran Premio di #Formula1 della #Toscana! Il #13settembre nell'autodromo del #Mug… - _st1gma__ : RT @mrzcsn: Si parla troppo poco di the weekend che con tutto che ha vinto un premio si può vedere benissimo che è distrutto per quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio F1, GP Italia 2020: programma, orari e tv. Si corre a Monza tra una settimana! OA Sport Hamilton trionfa in Belgio, male le Ferrari

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio e allunga ulteriormente in chiave classifica piloti. Il pilota britannico scatta dalla pole position e conserva la leadershi ...

La F.1 arriva in Italia: Ferrari, Monza ed il Mugello per cancellare la disfatta delle Ardenne

Il dubbio sull'unicità (in negativo) della debacle ferrarista al Gran Premio del Belgio ha vita breve: venerdì mattina alle undici in punto diventerà verde il semaforo alla fine della corsia dei box d ...

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio e allunga ulteriormente in chiave classifica piloti. Il pilota britannico scatta dalla pole position e conserva la leadershi ...Il dubbio sull'unicità (in negativo) della debacle ferrarista al Gran Premio del Belgio ha vita breve: venerdì mattina alle undici in punto diventerà verde il semaforo alla fine della corsia dei box d ...