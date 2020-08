GQ Club: «La creatività è motore: accende le passioni, guida la rinascita» (Di lunedì 31 agosto 2020) Un tassello fondamentale del Dna di GQ è l'impegno nel raccontare le passioni maschili: con il magazine, il sito, e con i nostri GQ Club, eventi sul territorio con i quali andiamo a dialogare con i lettori e con la community di GQ. In maniera ridotta nelle presenze, per ottemperare alle direttive sanitarie e per garantire la sicurezza dei presenti, ma non nei contenuti. A Cortina D'Ampezzo, nello storico Hotel De La Poste, abbiamo radunato personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per una due giorni di attività nella natura e dibattiti in quella che è una delle località italiane che più ci rappresenta nel mondo: la Perla delle Dolomiti che, nel 2026, sarà la sede insieme a Milano delle Olimpiadi invernali. Ospiti di questo primo GQ Club post ... Leggi su gqitalia

