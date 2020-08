Governo e Regioni, la svolta che non c’è sulla rivoluzione verde (Di lunedì 31 agosto 2020) Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad uno dei tanti eventi estremi, ormai un’abitudine anche da noi. Piogge torrenziali al Nord, esondazioni e vie di comunicazione interrotte, come accaduto sull’Autobrennero, trombe d’aria, e il tragico calcolo delle vittime. Avvenimenti che rendono surreale il dibattito sul Recovery Plan. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha presentato un piano Italia Veloce molto bipartisan, con condivisibili opere infrastrutturali, in primis ferroviarie, per rendere civile la modalità … Continua L'articolo Governo e Regioni, la svolta che non c’è sulla rivoluzione verde proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

