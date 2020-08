Good Vibes: il nuovo singolo del rapper-lavoratore PlayV (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) PlayV: si intitola Good Vibes il nuovo singolo del rapper-lavoratore (canzone prodotta da Suono Libero Music). Il suo nome d’arte è PlayV, pseudonimo di Giulio Piracci, 23enne rapper nato a Milano ma residente nell’abruzzese cittadina di San Salvo, tranquilla cittadina che vive solo d’estate. Good Vibes è il suo nuovo singolo, pubblicato su etichetta Suono … Leggi su 2anews

“La musica mi permette di essere libero e raccontare ciò che ho dentro. In Good Vibes canto la mia voglia di riscatto e libertà” SAN SALVO – Trap made in Italy di gusto e stile. Questa la perfetta sin ...

Ghali: «Dopo l’aggressione sono cambiato»

L’artista sta ottenendo un successo dietro l’altro - dopo “Good Vibes” anche “De Fuera”, collaborazione con Dardust, Marracash e Madame, è una delle hit dell’estate - ma in ambito privato vive un ...

