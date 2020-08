Gomez: "Atalanta, sarà dura migliorare rispetto all'anno scorso" (Di lunedì 31 agosto 2020) BERGAMO - "Gli obiettivi restano gli stessi. Anche se sarà durissima migliorare rispetto all'anno scorso. sarà un'annata di successi" . Lo ha dichiarato Alejandro Gomez ai microfoni del sito ufficiale ... Leggi su corrieredellosport

Atalanta_BC : ?? ???????????? ???? ?????? ???????????? ?? È il #PapuGomez il vostro atalantino dell’anno! ?? Complimenti Papu! ???? You’ve chosen our… - sportli26181512 : Gomez: '#Atalanta, sarà dura migliorare rispetto all'anno scorso': Il Papu: 'Ci siamo salutati con Gasperini. Tutti… - LelloPinto : L' #Atalanta quest'anno sarà la sorpresa del campionato. In negativo per me. Difficile ripetersi. Ricorda il Perugi… - zazoomblog : Atalanta Papu Gomez: “Vogliamo un’altra annata di successi” - #Atalanta #Gomez: #“Vogliamo #un’altra - Giankeey_ : @PaPaganini Ciao Paolo, lo giriamo all'atalanta per Ilicic,gomez, gosens e hatebor? fai sapere grazie -