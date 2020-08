Gli esperti: 'Aprire senza avere il controllo del virus è la ricetta del disastro' (Di lunedì 31 agosto 2020) "Aprire senza avere il controllo del virus è una ricetta per il disastro". E' il monito del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Oms,, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Più i Paesi ... Leggi su globalist

AMorelliMilano : Spunta la relazione degli esperti sul tavolo del #governo che, già dal 12 febbraio, anticipava la diffusione del… - Agenzia_Ansa : #Ghiacciaio della #Marmolada, per gli esperti ha davanti 15 anni vita.Per i ricercatori dell'Università di Padova,… - franzrusso : #OnPremise o #Cloud? Ecco una guida pratica per scegliere al meglio e non perdere l'evento streaming il prossimo… - messveneto : Il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell’80 per cento in 70 anni. Gli esperti: ha ancora 15 anni di vita esp… - lana_carlotta : RT @Agenzia_Ansa: #Ghiacciaio della #Marmolada, per gli esperti ha davanti 15 anni vita.Per i ricercatori dell'Università di Padova, il rit… -