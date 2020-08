Ghiacciaio della Marmolada, gli esperti: “Ha davanti 15 anni vita” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il conto alla rovescia per il Ghiacciaio della Marmolada, iniziato molto tempo fa, ha accelerato negli ultimi tempi e i glaciologi dell’Università di Padova, dati alla mano, azzardano una sentenza: potrebbe avere non più di 15 anni di vita. Dieci anni fa perdeva 5 ettari di superficie l’anno, negli ultimi 3 si è passati a 9 ettari l’anno. La causa non sono solo le alte temperature, osserva il prof. Mauro Varotto: arretra perché si è assottigliato il volume, non è più un ‘sistema’ vivo, comincia a erodere la superficie e quando lo spessore e’ inferiore a 1-2 metri lo scioglimento aumenta. “Negli ultimi 70 anni – afferma Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne glaciologiche per il ... Leggi su meteoweb.eu

