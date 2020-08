Gérard Depardieu fermato in motorino: era positivo all’alcoltest (Di lunedì 31 agosto 2020) Il noto attore francese Gérard Depardieu fermato in motorino a Parigi, era positivo all’alcoltest: minaccia di lasciare la Francia. Mentre viaggiava in scooter, venerdì 29 agosto, avenue du Maine a Parigi, a pochi metri dalla stazione di polizia del 14 ° arrondissement, senza rispettare le linee bianche e il semaforo rosso, Gérard Depardieu è stato … L'articolo Gérard Depardieu fermato in motorino: era positivo all’alcoltest è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

