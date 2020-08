Genoa, Maran si presenta: “Il mercato ci indicherà la strada, Faggiano autentica garanzia” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Genoa ha scelto Rolando Maran come successore di Davide Nicola in vista della prossima stagione di Serie A.L'ex tecnico di Chievo Verona e Cagliari, nel giorno della sua presentazione, si è concentrato sul calciomercato che verrà curato nei minimi dettagli dal neo ds, Daniele Faggiano. Le parole dell'allenatore rossoblu rilasciate in conferenza stampa."Faggiano è una garanzia ed è già al lavoro da molto tempo. Sta lavorando speditamente per costruire la squadra. Le idee ci sono ma il mercato può cambiarle perché servono giocatori bravi. Da parte mia c'è elasticità per aiutare gli elementi che abbiamo in rosa. Lavoreremo su un paio di sistemi per poter anche cambiare ed essere pronti in ogni partita. Il ... Leggi su mediagol

