Gene Gnocchi a Quarta Repubblica, ecco cosa ha fatto il comico da Porro (Di martedì 1 settembre 2020) Nella puntata di Quarta Repubblica di lunedì 31 agosto 2020 (live su Blogo), la prima stagionale, ha debuttato come ospite fisso Gene Gnocchi, in arrivo da DiMartedì. Il comico è intervenuto nella trasmissione di Rete 4 in più occasioni. In apertura, con tre battute (una su Italia Viva di Matteo Renzi, una sul ministro degli esteri Luigi Di Maio e una sul padrone di casa Nicola Porro, ossia "Io sarò il tuo Rocco Casalino, tu sarai il mio Premier"), intorno alle ore 22 per ironizzare sull'intervista a Matteo Salvini ("Gli italiani sono molto preoccupati per la salute di Salvini, è mezz'ora che parla e non ha ancora fatto un selfie, né mangiato una mozzarella)", poco dopo le ore 23 commentando le questioni legate al ... Leggi su blogo

