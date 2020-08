Gemma Galgani si rifà il look: la svolta drastica prima del ritorno in tv (Di lunedì 31 agosto 2020) Si respira aria di cambiamento nella vita della sempre discussa Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, durante le prime registrazioni della nuova edizione del programma, avrebbe rivelato di essersi “regalata” un lifting. Un gesto per sorprendere la sua ultima fiamma Nicola Vivarelli, con il quale però le cose non stanno procedendo come sperava. Gemma Galgani si concede un lifting È Gemma Galgani una delle protagoniste più attese nella prossima edizione di Uomini e donne. Il programma del pomeriggio di Canale 5 è pronto a tornare in onda dal 7 settembre con, alla conduzione, l’amatissima Maria De Filippi. Un’edizione certamente diversa, colpita dall’emergenza Coronavirus, che ha portato la trasmissione a rifarsi il ... Leggi su thesocialpost

