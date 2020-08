Galli: “Valeva La Pena Aspettare per il Ritorno a Scuola, Io Avrei Riaperto il Primo Ottobre” (Di lunedì 31 agosto 2020) Emergenza contagi Covid e Ritorno in classe, il primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, diffonde il suo punto di vista in un’intervista rilasciata al Messaggero. “Valeva la Pena Aspettare. Certo la preoccupazione resta anche per studenti e docenti, considerando che a Scuola: è difficilissimo ottenere il distanziamento. E le incognite aumentano con l’arrivo dell’autunno e dei malanni di stagione” Per il primario resta fondamentale la riapertura delle scuole, ma sarebbe stato opportuno stabilirla al Primo ottobre, anche considerando le elezioni in corso a metà settembre. “Avremo problemi – dice Galli – quando cominceranno a esserci tutte le infezioni ... Leggi su youreduaction

