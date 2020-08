Galli: «Riaprire gli stadi porterebbe agli stessi effetti della riapertura delle discoteche» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i “circenses” agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti sportivi può avere gli stessi effetti che abbiamo visto nelle discoteche». Sono le parole di Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista al Messaggero. Più o meno la posizione espressa ieri dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. E infatti Galli dichiara: «Miozzo ha ragione, tra scuola e stadi non ci dovrebbe essere gara. Il calcio è uno spettacolo non essenziale che può essere fruito anche da casa. Come per ... Leggi su ilnapolista

