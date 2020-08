Gabriele Salvatores, primo ciak per il nuovo film ispirato a Comedians (Di lunedì 31 agosto 2020) Il regista italiano Gabriele Salvatores si prepara a tornare sul grande schermo con la trasposizione cinematografica dell’opera teatrale Comedians. Le riprese del nuovo film sono iniziate il 28 agosto a Trieste. Considerata da molti come una tra le opere teatrali inglesi più riuscite, Comedians venne scritta negli anni ’70 da Trevor Griffiths (autore anche di Albicocche). Quest’opera, in particolare, lo consacrò come un drammaturgo di altissima qualità. La piece venne presentata la prima volta al Nottingham Playhouse il 20 febbraio 1975, diretta da Richard Eyre e con un cast composto anche da Jonathan Pryce, Gethin Price, Stephen Rea e Jimmy Jewel. Comedians è poi stata portata nei palchi di tutto il ... Leggi su optimagazine

