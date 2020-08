Gabriele Corsi: «Quando non starei al gioco» (Di lunedì 31 agosto 2020) Gabriele Corsi gioca a carte scoperte. Impegnato nelle riprese della nuova stagione di Deal with it, al via lunedì 31 agosto alle 20.30 sul Nove, ammette che, qualora gli ponessimo una domanda scomoda, adopererebbe la «tattica delle Iene», quella che spingeva i parlamentari a fingere di ricevere una telefonata per evitare di rispondere. Non vi ricorrerà, però, neanche una volta: Corsi non si nega nulla, fa lo slolom tra gli argomenti più disparati con voce squillante, mascherando bene la fatica e la stanchezza imposte dai ritmi serrati e dal controllo rigoroso dei protocolli che hanno in parte rivoluzionato la formula originale del programma. Sono banditi, per esempio, i contatti tra i partecipanti, che scelgono letteralmente di «stare al gioco» e di prendere in giro il proprio accompagnatore in un locale pubblico, e i complici che si impegnano ad assecondare tutte le follie suggerite dagli ospiti vip attraverso un’auricolare. Leggi su vanityfair

