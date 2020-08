Fremantle, Virman Cusenza consulente per la sezione documentari (Di lunedì 31 agosto 2020) Virman Cusenza Dopo la carta stampata, la tv. Il giornalista Virman Cusenza sarà consulente del gruppo Fremantle per lo sviluppo del comparto documentari. Lo rende noto, con un comunicato, la società di produzione e distribuzione televisiva. Cusenza ha firmato con Fremantle in seguito all’addio alla direzione de Il Messaggero di Roma, avvenuto lo scorso luglio dopo otto anni. Il giornalista, che nella sua carriera ha anche trascorso un periodo al quotidiano inglese The Independent, si occuperà della sezione documentari del gruppo, presumibilmente con una particolare attenzione ai temi d’attualità. La collaborazione – si legge in una nota – sarà ... Leggi su davidemaggio

dei principali creatori, produttori e distributori di contenuti televisivi al mondo. Cusenza porterà a Fremantle il suo ricco bagaglio di esperienza maturata sul campo, nel corso di una prestigiosa ca ...

Il 6 luglio Virman Cusenza aveva comunicato a sorpresa la decisione di lasciare la direzione del Messaggero dopo dodici anni di lavoro. Cusenza all’epoca non aveva voluto dire che cosa avrebbe fatto.

