Francia, Neymar spegne le voci di mercato: "Resto al Psg" (Di lunedì 31 agosto 2020) Ogni anno è uno dei principali nomi del calciomercato, ma anche in questa occasione Neymar resterà al Psg . A dichiararlo è stato lui stesso attraverso un'anteprima di un'intervista che andrà sul ... Leggi su quotidiano

elcule6 : Francia: Mbappe y Neymar. Premier League: ¿Messi? Serie A: Cristiano Ronaldo. - GiacomoGiura : @CapicciE @pisto_gol Se era un mercenario se ne sarebbe andato 3 anni fa quando la sua dirigenza parti' per la Fran… - infoitsport : Messi, bomba dalla Francia: 'Neymar e Di Maria, telefono di fuoco!'. Leonardo in affondo - news24_napoli : Messi, bomba dalla Francia: “Neymar e Di Maria, telefono di fuoco… - SpazioInter : Dalla Francia - #Neymar chiama #Messi al #PSG: ma il padre della Pulce raggela i parigini - -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Neymar

ROMA – L’ultimo giorno di agosto si tinge sempre più di rossonero sul calcio mercato. Zlatan Ibrahimovic in mattinata si è recato infatti a Casa Milan per mettere nero su bianco sul rinnovo per una st ..."Resto e voglio tornare a giocare una finale di Champions League". Le parole sono di Neymar, che conferma sulle colonne di Psg Mag, il magazine ufficiale del Paris Saint-Germain, la sua intenzione di ...