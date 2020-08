Francesco Totti e la figlia Chanel, la diretta Instagram finisce malissimo e Totti mette tutto in chiaro (Di lunedì 31 agosto 2020) Da qualche giorno sui giornali e sui siti di informazione non si parla d’altro che della prima pagina che il settimanale “Gente” ha riservato alla famiglia Totti: Francesco Totti e la figlia Chanel in uno scatto al mare e la ragazza con il lato b in bella mostra. La ragazza, appena 13enne è stata messa così in copertina senza che i genitori autorizzassero quello scatto decisamente non adatto ad una bambina o poco più. Il direttore di Gente e la giustificazione che ha dato Dopo la pubblicazione di quella foto i primi a rivoltarsi con commenti, molto duri e agguerriti, sono stati gli utenti del web che hanno invitato la famiglia Totti a farla pagare al settimanale Gente. E’ ... Leggi su baritalianews

