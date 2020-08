Francesco Gabbani domani con il nuovo tour “Inedito Acustico” al Teatro Romano di Ostia Antica (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesco Gabbani torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con il tour “INEDITO ACUSTICO”: martedì 1 settembre 2020 il nuovo spettacolo acustico farà tappa al Teatro Romano di Ostia Antica. Biglietti disponibili esclusivamente su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. Con il concerto “Inedito acustico”, Francesco Gabbani racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell’amico Fritz, suo alter ego. “Sono veramente felice ed orgoglioso di poter portare in scena, durante questa estate 2020, uno spettacolo ... Leggi su romadailynews

Mau36318335 : ?? Occidentali’s Karma- Francesco Gabbani (2017) Average: 6.66 Highest: 1 (Mau) Lowest: 14 (A.M.) - romadailynews : Francesco Gabbani domani con il nuovo tour “Inedito Acustico” al Teatro Romano di Ostia… - TheGattoRognoso : @ElenaGrwww Io manco lo so chi è Francesco Gabbani. - ElenaGrwww : Uno che conoscono dei miei amici si è tatuato L’autografo di Francesco gabbani su tutto l’avambraccio. Il suo voto… - BadKarmaKisser : @mileybongz Finalista da Eurovision Francesco Gabbani <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Gabbani

Il quinto e ultimo appuntamento con Radionorba Vodafone Battiti Live è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play Lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1 va in onda la quinta e ...Stasera, lunedì 31 agosto, in tv (Italia 1) va in onda la quinta puntata di Battiti live 2020, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci visibile anche su Radionorba, Radionor ...