Francesco Facchinetti si è risposato: foto delle nozze con Wilma (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesco Facchinetti ha sposato per la seconda volta la moglie, Wilma Helena Faissol. Ad annunciarlo sono gli stessi sposi, pubblicando su Instagram alcune foto del lieto evento. Francesco, recentemente diventato vegano, e Wilma hanno pronunciato nuovamente il fatidico sì a Varenna, lo scorso luglio. La sposa ha quindi spiegato sulla sua pagina Instagram il perché di questa scelta: “Io e il Fakko ci siamo sposati in comune nel 2014 e dovevamo fare la festa nell’estate 2015, ma sono rimasta incinta della Liv Liv è Lavinia, la secondogenita della coppia che ha anche un maschietto, Leone ndr”. Prosegue: “Quando finalmente ci siamo organizzati per farla in primavera quest’anno…è arrivato il Coronavirus . ... Leggi su dilei

