Francesco Facchinetti matrimonio senza parenti per il covid: «Mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto» (Di lunedì 31 agosto 2020) Francesco Facchinetti risposa la sua Wilma senza parenti per il covid: «Mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto». Le foto delle nozze e l'annuncio a sorpresa è... Leggi su leggo

gossipblogit : Francesco Facchinetti: 'Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta' (foto) - VanityFairIt : «Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto»… - toysblogit : Francesco Facchinetti: 'Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta' (foto) - zazoomblog : Charlotte Liv Mia figlie Francesco Facchinetti: una storia curiosa - #Charlotte #figlie #Francesco - DawkinsMisty : Vorrei capire cosa abbia fatto nella sua vita Francesco Facchinetti... Se non fosse per il papino... #90giorniperinnamorarsi -