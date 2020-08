Francesco Facchinetti: "Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta" (foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Nelle scorse ore, Francesco Facchinetti, sul proprio account Instagram, per lanciare il nuovo appuntamento domenicale con 'The Facchinettiis', in prima serata, su Real Time, ha fatto un importante annuncio: "Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe...che tamarro!". 31 agosto 2020 13:38. Leggi su blogo

VanityFairIt : «Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto»… - toysblogit : Francesco Facchinetti: 'Ho sposato mia moglie Wilma per la seconda volta' (foto) - zazoomblog : Charlotte Liv Mia figlie Francesco Facchinetti: una storia curiosa - #Charlotte #figlie #Francesco - DawkinsMisty : Vorrei capire cosa abbia fatto nella sua vita Francesco Facchinetti... Se non fosse per il papino... #90giorniperinnamorarsi - LaMentina23 : RT @cutierudegirl: esiste veramente un programma sulla vita di Francesco Facchinetti e sua moglie. un botto di gente non sa chi siano Theod… -