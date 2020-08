Francesca de Andrè parla di Barbara D’Urso: cosa ha detto? (Di lunedì 31 agosto 2020) Consolidata opinionista dei salotti tv di Barbara D’Urso Francesca de Andrè ha praticamente messo in piazza la sua vita privata ma anche quella della sua famiglia per conquistarsi un posto d’onore in tv, sarà anche per questo che ha deciso di parlare in un’intervista a Diva e Donna del suo rapporto con la popolare conduttrice. Francesca è molto affezionata a Barbara, è riuscita negli ultimi anni a creare con lei un rapporto sincero e leale, una vera amicizia che con il tempo ha trovato basi solide e consolidate a cui non è mancata la determinazione per affermarsi e per emergere: “Devo dire grazie a Barbara d’Urso, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a ... Leggi su quotidianpost

ElisaDiGiacomo : Francesca De André ringrazia Barbara d'Urso e precisa: 'Il suo bene me lo sono guadagnato' - gossipblogit : Francesca De Andrè: 'Grazie a Barbara d'Urso, il suo bene me lo sono guadagnato' - toysblogit : Francesca De Andrè: 'Grazie a Barbara d'Urso, il suo bene me lo sono guadagnato' - zazoomblog : Francesca De André: “Il bene di Barbara d’Urso me lo sono guadagnato” - #Francesca #André: #Barbara #d’Urso - zazoomblog : Francesca De André: “Il bene di Barbara d’Urso me lo sono guadagnato” - #Francesca #André: #Barbara #d’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Andrè Caserta, UN'ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia con Plàcido Domingo l'eco di caserta