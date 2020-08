France Fooball, Koulibaly e il City hanno trovato un accordo salariale (Di lunedì 31 agosto 2020) France Football scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly spiegando che sarebbe per lui il momento giusto per trovare una nuova squadra e soprattutto per il Napoli di mettere a segno una plusvalenza XXL su un giocatore che ha acquistato 8 milioni di euro da KRC Genk nel 2014. È stato persino trovato un accordo salariale con il giocatore! Resta da fare un’intesa con il Napoli. Finora il City non ha fatto proposte al club italiano. L’unica certezza è che il futuro del giocatore è nelle mani del suo presidente. Interrogato sull’argomento, ha risposto che era necessario “chiedere a Manchester City, Manchester United e PSG” Tuttavia Koulibaly non è scontento di ... Leggi su ilnapolista

