Frammenti di vetro e salmonella: ministero della Salute costretto a richiamare nuovi prodotti (Di lunedì 31 agosto 2020) nuovi richiami da parte del ministero della Salute per via di possibili cibi a rischio per la nostra Salute. salmonella nelle berrette Dopo il caso, recente, di LIdl e Metro costrette a ritirare alcuni tipi di carne per via di sospetta presenza di salmonella, il ministero ha disposto il ritiro di particolari barrette di noci per sospetta presenza di salmonella. Il richiamo, e la conseguente allerta nei confronti nei consumatori, riguarda le barrette a marchio Eat Natural: si tratta di barrette di noci dal Brasile e uvetta sultanina con arachidi, in tutti i lotti di produzione da agosto 2020 a luglio 2021, da 50g e e multipack da 4 barrette da 35g, prodotte in Gran Bretagna (Bluebridge Industrial Estate, Halstead Essex, 4 Forth Avenue, ... Leggi su quifinanza

