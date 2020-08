Foto Gemma Galgani dopo il lifting? Spunta una immagine ma non è come sembra (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutto pronto per l’esordio di Gemma Galgani a Uomini e Donne dopo il lifting. Cresce incredibilmente l’attesa per vedere la dama torinese del trono over, in onda con un nuovo aspetto che la renderà visivamente più giovane. Foto Gemma Galgani dopo il lifting? Spunta una immagine ma… Il buon Riccardo Signoretti, tra le pagine di... L'articolo Foto Gemma Galgani dopo il lifting? Spunta una immagine ma non è come sembra proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : LA FOTO DI GEMMA ERA UN FAKE ???? - blogtivvu : Foto Gemma Galgani dopo il lifting? Spunta una immagine ma... (non è come sembra) ????? ? Il resto te lo raccontiamo… - VitaDiLeoG : RT @Iperborea_: Anche questa nuova foto di Gemma era fake - alwaysyouhaz_ : Sto ancora aspettando una foto di harry con gli occhiali di Gemma - Iperborea_ : Anche questa nuova foto di Gemma era fake -