Formula 1, Sainz è sicuro: “La Ferrari ha le risorse necessarie per migliorare” (Di lunedì 31 agosto 2020) La Ferrari, nell’ultimo Gran Premio del Belgio, ha vissuto uno dei weekend più neri della sua storia, ma il futuro pilota del Cavallino Rampante, Carlos Sainz, non sembra troppo preoccupato per i recente risultati della Rossa: “Penso che la Ferrari sia la prima a non essere contenta di ciò che sta succedendo. E credo che sia possibile vedere quanto stia faticando. Ma credo che il loro problema vada oltre il motore, credo che abbiano un problema anche con il grip generale della macchina. Quando perdi così tanta potenza da un anno all’altro, e di solito questo non è un trend normale in F1, di solito ti aspetti di avere la stessa potenza dell’anno prima. Ma quando perdi così tanta potenza, sai che a Spa sarai in grossa difficoltà. Dunque penso sia ... Leggi su sportface

