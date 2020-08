Formula 1, Horner attacca la Ferrari: “Motore sembra diverso rispetto a quello dell’anno scorso” (Di lunedì 31 agosto 2020) Notte fonda per la Ferrari che, nell’ultimo Gran Premio del Belgio, ha vissuto uno dei weekend peggiori nella storia della scuderia di Maranello. Al termine della gara di Spa, il team principal della Red Bull Christian Horner si è scagliato proprio contro la squadra guidata da Mattia Binotto: “È una vicenda che ci ha lasciato con l’amaro in bocca ognuno di noi può trarre le proprie conclusioni in merito alle prestazioni attuali della Ferrari, ma credo che lo scorso anno ci siano state gare che avremmo dovuto vincere se avessero corso col motore attuale, motore che sembra essere molto diverso da quello che hanno avuto dodici mesi fa. Ovviamente ora è molto difficile per loro, credo che negli anni precedenti la loro attenzione si sia ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Formula1, #Horner attacca la #Ferrari: 'Motore sembra diverso rispetto a quello dell'anno scorso' #F1 #RedBull - monica_vecchi : Horner attacca Ferrari: 'Motore 2019 ci è costato vittorie' - F1 Team - Formula 1 - Motorsport - FormulaPassion : #F1 | Christian #Horner torna ad attaccare la #Ferrari - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #RedBull, #Horner: “#Gasly non tornerà nel 2020” - ArnelPoprenovi1 : RT @FormulaPassion: #F1 | #RedBull, #Horner: “#Gasly non tornerà nel 2020” -