'Fontana, Gallera, Salvini, assassini': gli slogan contro la Lega a Saronno (Di lunedì 31 agosto 2020) I membri di Telos e di Collettivo Adespota hanno oggi presidiato la stazione di Saronno dove era previsto l'arrivo di Matteo Salvini, che doveva tenere un comizio in sostegno del sindaco uscente. Tra ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : “Giusto indagare Regione e governo”, lo chiedono 8 lombardi su 10: Fontana e Gallera ritenuti i principali responsa… - NickCelentano : RT @ArturoBrugherio: In #Veneto hanno seguito i consigli di Crisanti, in #Lombardia hanno deciso Fontana, Gallera e Confindustria. #Presadi… - laura19194824 : RT @Territe81607678: La REGIONE decide di sigillare Medicina...la regione dice di non poter sigillare Alzano e Nembro..#Fontana e #galle… - JohnHard3 : RT @francotaratufo2: Covid, per 8 lombardi su 10 si deve indagare su errori di Regione o governo: in cima alla lista ci sono #Fontana e #Ga… - cesarebrogi1 : 'Fontana, Gallera, Salvini, assassini': gli slogan contro la Lega a Saronno | Globalist -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Gallera Covid, per 8 lombardi su 10 si deve indagare su errori di Regione o governo: in cima alla lista ci sono… Il Fatto Quotidiano "Fontana, Gallera, Salvini, assassini": gli slogan contro la Lega a Saronno

I membri di Telos e di Collettivo Adespota hanno oggi presidiato la stazione di Saronno dove era previsto l'arrivo di Matteo Salvini, che doveva tenere un comizio in sostegno del sindaco uscente. Tra ...

Giulio Gallera, Assessore alla sanità e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia. Imagoeconomica

Senza tampone – o con esiti dei tamponi che arrivano in grande ritardo, come sta accadendo in Lombardia in questi giorni – come si può riconoscere un bambino colpito da una semplice influenza stagiona ...

I membri di Telos e di Collettivo Adespota hanno oggi presidiato la stazione di Saronno dove era previsto l'arrivo di Matteo Salvini, che doveva tenere un comizio in sostegno del sindaco uscente. Tra ...Senza tampone – o con esiti dei tamponi che arrivano in grande ritardo, come sta accadendo in Lombardia in questi giorni – come si può riconoscere un bambino colpito da una semplice influenza stagiona ...