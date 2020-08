Foggia, dg Corda: “Siamo in Serie C perchè la sentenza del TFN è esecutiva” (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo la sentenza del TFN, relativa al match Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com, il dg del Foggia Ninni Corda. Il Foggia, vista la sentenza dovrebbe essere promosso in Serie C e quindi partecipare al prossimo campionato al via il 27 settembre prossimo. Queste le sue parole:Dopo la sentenza di oggi, in attesa del secondo grado del 7 settembre, il Foggia sarebbe in Serie C. "Togliamo il condizionale: noi siamo in Serie C. La sentenza è esecutiva, il Bitonto non so se con questa penalizzazione terminerà secondo o terzo in classifica quindi, ripeto, noi da oggi siamo promossi in Serie C."Non ha paura di una ... Leggi su itasportpress

Dopo la sentenza del TFN, relativa al match Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com, il dg del Foggia Ninni Corda. Il Foggia, vista la sentenza dovrebbe essere promoss ...

