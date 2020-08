Firenze. Selezione di sponsor per interventi di forestazione e recupero del patrimonio arboreo cittadino (Di lunedì 31 agosto 2020) Aumentare il patrimonio ambientale di Firenze con la messa a dimora di nuovi alberi e la sistemazione delle aree verdi in otto zone della città per complessivi 200mila metri quadrati. È l’obiettivo del bando pubblicato dall’assessorato all’Ambiente per selezionare sponsor disposti a contribuire alla realizzazione di interventi di ‘forestazione urbana’ o di recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino nei quartieri. Da via del Guarlone a Trespiano nel Quartiere 2, all’area verde di Rusciano e via Fortini nel Quartiere 3, ai parchi del Cavallaccio e dell’Acquedotto di Mantignano e alle aree di San Bartolo a Cintoia e quelle residuali lungo l’Arno nel ... Leggi su laprimapagina

ful_magazine : Questo sabato #CalzinochegiraDischi arriva alla #Limonaia di #VillaStrozzi di #Firenze con la sua strabiliante sele… - Roberto54260655 : Ancora un altro. Una media di 10 al giorno in aumento. Ne uccide più la depressione che il covid. Ma per il malthus… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Selezione Duecentomila metri quadrati di nuovo verde a Firenze, al via la selezione di sponsor per la 'forestazione urbana' 055firenze Da giovedì torna Stella Rossa la festa dell’Arci di Firenze

Torna dal 3 al 5 Settembre, dopo il rinvio dello scorso giugno, “Stella Rossa”, il festival di Arci Firenze nello spazio all’aperto del Varlungo, in Via della Funga. Tre serate di musica dal vivo, inc ...

Da Chiesa-Castrovilli a Vlahovic-Milenkovic: gli impegni dei 10 Nazionali viola

Gruppo ridotto per Beppe Iachini da oggi per le convocazioni delle selezioni europee. Dagli azzurri ai serbi, ecco chi ha lasciato Firenze Una settimana di ritiro e preparazione, ma da oggi il gruppo ...

Torna dal 3 al 5 Settembre, dopo il rinvio dello scorso giugno, “Stella Rossa”, il festival di Arci Firenze nello spazio all’aperto del Varlungo, in Via della Funga. Tre serate di musica dal vivo, inc ...Gruppo ridotto per Beppe Iachini da oggi per le convocazioni delle selezioni europee. Dagli azzurri ai serbi, ecco chi ha lasciato Firenze Una settimana di ritiro e preparazione, ma da oggi il gruppo ...