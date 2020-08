Firenze. Pigne del Ponte Santa Trinita: installati i nuovi dissuasori e cartelli di pericolo (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono stati installati i nuovi dissuasori e cartelli di pericolo per impedire di scavalcare il parapetto e accedere alle Pigne del Ponte Santa Trinita, secondo il progetto di variante autorizzato dalla Soprintendenza. L’intervento, necessario per completare il progetto per la sicurezza delle Pigne del Ponte, è stato realizzato dai Servizi tecnici del Comune e consente di ottenere una maggiore sicurezza anche rendendo più visibili i cartelli nella nuova versione a fondo marrone e scritta bianca. Realizzata anche la modifica all’attacco del dissuasore alla pietra del Ponte richiesta dalla Soprintendenza. A verificare la nuova sistemazione è ... Leggi su laprimapagina

