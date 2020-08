Fiorella Mannoia, il 2 settembre esce il nuovo singolo (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA, 31 AGO - Fiorella Mannoia torna con un nuovo brano dal titolo "Chissà da dove arriva una canzone", scritto per lei da Ultimo e in uscita sulle piattaforme digitali il 2 settembre, dal 4 in radio,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

