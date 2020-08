Fiorella Mannoia: ecco il nuovo singolo scritto da Ultimo (Di lunedì 31 agosto 2020) Fiorella Mannoia ha annunciato ai suoi fan l’uscita del suo nuovo singolo “Chissà da dove arriva una canzone”. La novità assoluta è l’autore del brano: Ultimo Inaspettatamente, attraverso un post sui suoi profili social, Fiorella Mannoia ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “Chissà da dove arriva una canzone“. Il brano sarà disponibile dal 2 settembre su tutte le piattaforme digitali, ma, la novità assoluta è l’autore di questo brano: Ultimo. Da qualche giorno, infatti, Ultimo ha fatto ben sperare ai suoi fan l’arrivo di un nuovo singolo, ma ... Leggi su zon

ROMA, 31 AGO - Fiorella Mannoia torna con un nuovo brano dal titolo "Chissà da dove arriva una canzone", scritto per lei da Ultimo e in uscita sulle piattaforme digitali il 2 settembre (dal 4 in radio ...Mercoledì 2 settembre uscirà Chissà da dove arriva una canzone nuovo brano inedito di Fiorella Mannoia scritto per lei da Ultimo. La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche q ...