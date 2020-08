FIGC, Gravina annuncia: "Ecco le date d'inizio per Serie A, Serie B e Serie C" (Di lunedì 31 agosto 2020) "Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D". Leggi su tuttonapoli

CORNERNEWS24 : #Calcio - Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' Presidente Figc: 'Tutela salute ma con più flessibilità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' - napolimagazine : FIGC - Gravina: 'Abbiamo chiesto la limitazione dei tamponi' -