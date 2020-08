Fico “Basta scontri sulla scuola” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La scuola è troppo importante per diventare un terreno di scontro. Avviare l'anno in sicurezza deve essere obiettivo comune: mi riferisco a governo, forze politiche, regioni ed enti locali, ma anche presidi e docenti”. Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il presidente della Camera, Roberto Fico.“Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte: stiamo parlando della formazione, della crescita e del futuro dei ragazzi e quindi del Paese. Non è un tema di propaganda”, spiega Fico, che esprime solidarietà alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina “per gli insopportabili e squallidi insulti sessisti ricevuti, che niente hanno a che vedere con la contrapposizione politica”.Dalla riapertura dei lavori della Camera il presidente si aspetta “un lavoro intenso e ... Leggi su liberoquotidiano

