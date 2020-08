Ferrero: “Il calcio senza pubblico non ha senso: riapriamo gli stadi almeno al 40%” (Di lunedì 31 agosto 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero in cui ritorna sul tema della riapertura degli stadi. Basta con il pallone nel deserto! Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi. Non so cosa stiamo aspettando per riaprire. Non si può fare il paragone degli stadi con le discoteche che sono al chiuso o quasi. E lì, dopo il lungo lockdown, la gente va per sfogarsi. Il nostro spettacolo è in spazi sempre ampi e all’aperto. Pensate alla capienza di ogni stadio… Vogliamo il distanziamento, allora facciamo entrare metà degli spettatori. A Marassi 20 mila per 40 mila posti a sedere. Basta anche il 40% con due seggiolini ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ferrero: “Il calcio senza pubblico non ha senso: riapriamo gli stadi almeno al 40%” Le dichiarazioni del presidente… - jerryMassloII : RT @umanesimo: Confindustria non vuole che i 400mila lavoratori che hanno continuato a lavorare durante il lockdown percepiscano aumenti in… - DanieleOppo : RT @umanesimo: Confindustria non vuole che i 400mila lavoratori che hanno continuato a lavorare durante il lockdown percepiscano aumenti in… - massimosandal : RT @umanesimo: Confindustria non vuole che i 400mila lavoratori che hanno continuato a lavorare durante il lockdown percepiscano aumenti in… - folucar : RT @umanesimo: Confindustria non vuole che i 400mila lavoratori che hanno continuato a lavorare durante il lockdown percepiscano aumenti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero “Il Tantissime idee originali e semplicissime da realizzare per confezionare dolci per la befana NonSoloRiciclo