Feltri contro Conte: «Il foggiano è un inetto ma basta vacanze: gli italiani si rimettano al lavoro» (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ durissimo, Vittorio Feltri, nel suo editoriale di inizio settimana su “Libero“. Il giornalista (non più iscritto all’Ordine) ne ha per tutti: governo, vacanzieri impenitenti, gente che vive di sussidi, chiunque si lamenti e non reagisca alla crisi del Covid, come invece -osserva compiaciuto – sta facendo la Lombardia. Feltri contro i vacanzieri settembrini “Ieri il Tg1 in un servizio ha reso noto che le vacanze quest’ anno proseguiranno a settembre e anche a ottobre. Ignoro in base a quali elementi la Rai abbia fatto una simile previsione che, se si rivelasse fondata, sarebbe una tragedia per l’ Italia, la quale è rimasta bloccata per oltre quattro mesi a causa del Covid, intanto non ha prodotto e parecchia gente ha dovuto cessare di lavorare con grave ... Leggi su secoloditalia

Per il giornalista milanese, il governo non sta facendo quanto dovrebbe per provare a rilanciare l’economia. Anzi, secondo l’editorialista di “Libero” lo Stato si sta indebitando in misura insopportab ...

Il politicamente corretto uccide la libertà di espressione. Almeno secondo alcuni

Ha fatto molto discutere, un paio di mesi fa, la decisione di Vittorio Feltri di lasciare l’Ordine dei giornalisti a causa del fatto che tale Ordine da anni avrebbe cercato di “imbavagliarlo e limitar ...

