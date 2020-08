Fedez: costretto a un tampone al giorno se vuole lavorare (Di lunedì 31 agosto 2020) Federico Lucia, in arte Fedez, sta per girare un nuovo show targato Amazon. Il rapper, però, per partecipare dovrà controllare ogni giorno il suo stato di salute tramite un tampone! Anche per il mondo dello showbiz il Coronavirus ha cambiato le cose! Alcuni programmi si sono dovuti fermare, altri riadattare. Molti personaggi hanno dovuto adeguare il proprio lavoro alla delicata situazione e, ovviamente, sottostare a tutte le normeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez costretto Brjan, a 15 anni costretto sulla sedia a rotelle da una sindrome rara: “Aiutateci, siamo soli” Fanpage.it Chiara Ferragni, la scenata di Fedez: “Chiara, hai rotto il c****”

Chiara Ferragni ha importunato il compagno Fedez che non ha gradito. I due stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna: dopo l’ennesimo battibecco il rapper ha sbottato: “Chiara, hai ...

J-Ax | a proposito di Fedez “Lavorare con lui è stato un bellissimo momento ma

J-Ax, a proposito di Fedez “Lavorare con lui è stato un bellissimo momento ma …” (Di lunedì 24 agosto 2020) J-Ax anche questa estate sta spopolando e il suo pezzo “Una voglia assurda” è piaciuto immed ...

