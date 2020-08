Europa League, sarà Milan-Shamrock: si gioca il 17 settembre in Irlanda (Di lunedì 31 agosto 2020) La stagione del Milan partira in anticipo rispetto alle altre: il 17 c’è il preliminare di Europa League contro lo Shamrock, prima tre amichevoli Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)Stagione che sarà pieni di impegni per il Milan, almeno si spera. Sì, perché tutto dipenderà dai preliminari di Europa League. Sorteggiato oggi l’avversario dei rossoneri nel secondo preliminare a Nyon, che sarà lo Shamrock Rovers, squadra irlandese. Proprio in Irlanda si giocherà la partita unica il 17 settembre, due giorni prima della partenza della Serie A. Serviranno poi altre due vittorie, nel terzo turno preliminare e nel playoff, per accedere alla fase a gironi della ... Leggi su bloglive

acmilan : ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo av… - AntoVitiello : Europa League, secondo turno di qualificazione: sarà Shamrock Rovers-Milan, si giocherà in Irlanda - DiMarzio : #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - Rememberswim : RT @acmilan: ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo avversario in… - CweciDope : RT @acmilan: ?? Europa League ?? We'll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match ?? Il nostro primo avversario in… -