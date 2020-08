Europa League, oggi a Nyon il sorteggio del secondo turno preliminare: il Milan conoscerà il suo destino europeo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cammino in Europa del Milan inizia dal sorteggio di Nyon di oggi. Alle 13, l'urna svelerà quello che sarà il percorso del Diavolo in Europa League. Il sorteggio del secondo turno preliminare, che si giocherà il prossimo 17 settembre in gara unica, definirà la rivale dei rossoneri. Nella giornata di domani, poi, la Uefa stabilirà la definizione del terzo turno preliminare, in programma invece il 24 settembre. In caso di successo, il Milan per poter entrare nella fase a gironi della Coppa, dovrà passare anche dal playoff del primo ottobre.sorteggio Europa ... Leggi su itasportpress

