Europa League: il Tottenham pesca i bulgari del Lokomotiv Plovdiv (Di lunedì 31 agosto 2020) Non c’è solo il Milan, che come detto se la vedrà con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, impegnato nei preliminari di Europa League, il Tottenham di Mourinho giocherà invece in bulgaria contro il Lokomotiv Plovdiv in gara secca il 17 settembre. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’urna di Nyon: RETROCESSE DALLA CHAMPIONS Inter Escaldes (AND) vs Dundalk (IRL) KuPS (FIN) vs Slovan Bratislava (SVK) Linfield (NIR) vs Floriana (MLT) Riga (LVA) vs Tre Fiori (SMR) Djurgården (SWE) vs Europa (GIB) Flora Tallinn (EST) vs KR Reykjavík (ISL) Sileks (MKD) vs Drita (KOS) Astana (KAZ) vs Budućnost Podgorica (MNE) Ararat-Armenia (ARM) vs Fola Esch (LUX) Connah’s Quay Nomads (WAL) vs Dinamo Tbilisi (GEO) SEZIONE ... Leggi su alfredopedulla

