Etna, ricerca dell'Ingv per mappa zone a maggiore pericolosità sismica di faglie (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 26 dicembre 2018 una scossa sismica di magnitudo Mw 4.9 ha interessato il fianco sud-orientale dell'Etna, causando ingenti danni alle zone urbane di nove comuni etnei. Su impulso del Commissario ... Leggi su cataniatoday

Ricercatori specializzati nel rilevamento geo-strutturale e nella pianificazione territoriale di aree vulcano-tettoniche attive hanno elaborato una mappa statica ed interattiva (WebGis) delle "microzo ...

