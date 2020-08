Era il piccolo Mimmo ne I Cesaroni: oggi a 23 anni bellissimo, tutte lo vogliono ed è una star di Netflix [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) “Pizza e mortadella, la strada è sempre quella. Guardo tramontare il sole sulla Garbatella” cantava Matteo Branciamore nella sigla de I Cesaroni. Sono trascorsi alcuni anni, ma come si possono dimenticare le avventure di Giulio, Ezio, Cesare, Lucia, Stefania, Eva, Marco, Walter, Rudy, Alice e Mimmo? A proposito del piccolo di casa, è lui la voce narrante, è lui che apre ogni puntata introducendo lo spettatore alle avventure di casa Cesaroni. Lo abbiamo visto crescere, cambiare la voce e diventare una calamita per le ragazze. oggi Federico Russo è molto lontano dal personaggio che interpretava ne i Cesaroni; la sua carriera di attore sta volando verso vette altissime… Federico Russo il successo su ... Leggi su velvetgossip

